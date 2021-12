Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente de mulheres em entrevistas de emprego

O advogado Edson dos Santos Rocha, de 66 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira, 9, em Salvador, suspeito de anunciar vagas de emprego no site OLX para abusar sexualmente de mulheres durante as entrevistas.

Ele foi localizado por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Periperi em um prédio empresarial de luxo na avenida Tancredo Neves, próximo ao Salvador Shopping, onde mantinha um escritório de advocacia.

O caso passou a ser investigado no mês de fevereiro deste ano após denúncia de uma das vítimas. Ela afirmou que foi agarrada durante a entrevista de emprego. Segundo a Secretaria de Segurança Pública,(SSP-BA), além de atacar as candidatas, Edson também praticava chantagens.

"Edson anunciava as vagas de emprego no site OLX, marcava com as vítimas no prédio empresarial e durante as entrevistas cometia os abusos sexuais", contou a titular da Deam de Periperi, delegada Simone Moutinho. Ela explicou ainda que as mulheres eram ameaçadas.

Por meio de nota, a OLX afirma que colaborou com a apuração do caso. "A OLX repudia e lamenta profundamente este fato. Informamos que colaboramos, em março deste ano, com as autoridades públicas na apuração do caso e adotamos novas medidas de segurança na plataforma para evitar este tipo de acontecimento".

Busca e apreensão

O advogado foi detido ao voltar de um almoço na companhia de duas adolescentes de 16 anos, que trabalhavam com ele. Uma terceira jovem de 18 anos também foi encontrada no escritório Advogados e Consultores. A SSP informou ainda que as funcionárias recebiam um salário de R$ 500 e transporte.

Com mandados de busca e apreensão, policiais civis apreenderam na sala e na residência dele, no bairro de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), celulares, computadores, pen drives e documentos.

Edson será indiciado por estupro, redução a condição análoga de escravo, corrupção de menores e ameaça. Ele seguiu para o sistema prisional. Já o material apreendido foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

