Idoso é preso por suspeita de pedofilia após ser espancado no Costa Azul

O idoso João Carlos Oliveira do Carmo, que não teve a idade revelada, foi preso por suspeita de pedofilia na tarde de sábado, 23, no bairro do Costa Azul, em Salvador. Ele foi espancado pelo pai de uma adolescente de 15 anos antes de ser detido pela Polícia Militar (PM-BA).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o pai da menina flagrou mensagens com conteúdo erótico enviadas pelo idoso, por meio de um aplicativo. O suspeito, que havia marcado um encontro com a garota, foi surpreendido pelo pai, que o agrediu. Em seguida, foi preso pela polícia.

Segundo o major PM Gabriel Neto, comandante da Operação Gemeos, João Carlos já tem uma passagem pela Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Derca), quando foi flagrado em um motel também com uma adolescente de 15 anos, em 2010.

"Um caso complicado e que mereceu dos policiais um atendimento rápido. Apesar da revolta do pai, totalmente compreensível, não podemos permitir a Justiça pelas próprias mãos", comentou o major, por meio de nota divulgada pela SSP-BA.

João Carlos foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE) e, depois do atendimento, seguiu para a Derca.

adblock ativo