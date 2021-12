Idoso é preso após matar homem a facadas em Simões Filho

Um idoso, identificado como Lourival Azevedo foi preso, na tarde deste sábado, 9, depois dele ter assassinado um homem no conjunto Simões Filho, no bairro Goes Calmon, na Região Metropolitana de Salvador.

A vítima Ubirajara de Jesus Santos, foi morta a facadas. A prisão de Lourival foi realizada por guarnições do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (Simões Filho). Com ele os policiais apreenderam parte da arma utilizada no homicídio.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito confessou o crime.

