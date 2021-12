Idoso é morto com tiros e tem rosto desfigurado em Valéria

Um idoso foi encontrado morto na noite desta quarta-feira, 17, com marcas de tiros e com o rosto desfigurado. O crime aconteceu no Conjunto Lagoa da Paixão, no bairro de Valéria.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), Mamede Moreira dos Santos, 62 anos, foi retirado de casa por homens armados e morto na rua com diversos disparos de arma de fogo.

Vizinhos não quiseram falar sobre o crime. A autoria e motivação do crime são investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

