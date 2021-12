Idoso é morto a pauladas enquanto caminhava no Arraial do Retiro

Um idoso de 66 anos foi morto a pauladas enquanto caminhava no bairro do Arraial do Retiro, em Salvador, na tarde de segunda-feira, 15. O crime ocorreu na localidade conhecida como Fonte da Bica.

Segundo informações da polícia, o idoso, identificado como Graciliano Oliveira Dantas, foi atingido pelo menos três vezes na cabeça com um pedaço de madeira.

Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 21h40.

Ainda segundo a polícia, rondas são realizadas na tentativa de localizar o agressor, mas ninguém foi preso até o momento.

