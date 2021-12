Idoso é morto a golpes de faca dentro de casa na Boca do Rio

Um idoso foi morto na noite desta quarta-feira, 2, por volta 20h20, na Boca do Rio, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Antônio José de Andrade, 72 anos, foi morto com golpes de faca.

O corpo dele foi encontrado dentro da casa onde morava, na rua Novo Paraíso, atrás da Churrascaria Boi Preto. Não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. Contudo, antes de ser assassinado, Antônio foi visto bebendo em um bar na companhia de um jovem, conforme informações de testemunhas passadas para a polícia. Ele teria ido para casa com o rapaz, que não foi identificado.

