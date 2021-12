Idoso é linchado no bairro da Santa Mônica

Um homem foi linchado no bairro da Santa Mônica, em Salvador, na noite desta terça-feira, 2. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Adilson de Jesus, 62 anos, chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu no final de linha do bairro. Não há informações sobre a motivação do linchamento, segundo a polícia.

