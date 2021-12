Idoso é linchado após esfaquear namorada em Águas Claras

Embora descrito como uma pessoa tranquila, o pintor Juracy dos Santos Pio, 61 anos, assassinado após tentar matar a companheira, se transformava em outro homem quando bebia.

Foi assim durante o último desentendimento do casal, na noite de segunda-feira, 17, no bairro de Águas Claras, quando ele perdeu as estribeiras e agrediu Luciene da Conceição Moreira, 30. Ensaguentada depois de receber diversos golpes de faca, desta vez, a mulher conseguiu pedir ajuda.

Ao ser dominado por um grupo de pessoas, Juracy acabou sendo desarmado e atingido com a mesma arma que usou para ferir Luciene.

O pintor não resistiu aos ferimentos e morreu em uma ladeira da Rua São João, a poucos metros de onde a discussão teve início.

A Polícia Militar informou que a 3ª CIPM (Cajazeiras) esteve no local e constatou que as facadas perfuraram o tórax e o pescoço do idoso. Já a mulher foi socorrida pelo Samu para o Hospital do Subúrbio. Até a noite desta terça-feira, 18, porém, o seu estado de saúde era desconhecido.

Segundo a Polícia Civil, o casal mantinha um relacionamento extraconjugal.

Terceira facada

No posto policial do Hospital do Subúrbio, um irmão de Luciene contou que essa foi a terceira vez que ela foi agredida a facadas por Juracy.

Uma moradora que disse conhecer o casal contou que o pintor sempre bateu nas companheiras com quem se relacionava.

Coincidentemente, na 13ª DT (Cajazeiras) consta contra ele um boletim de ocorrência por agressão física registrado na década de 1970.

Segundo a Polícia Civil, Juracy é casado e morava no Calebetão. A vítima, por sua vez, sofre de problemas mentais e, por isso, diz não se lembrar do que ocorreu.

Nove filhos

A Polícia Civil informou já ter instaurado inquérito para identificar os supostos autores das facadas que mataram Juracy. A versão de que o idoso teria sido linchado, entretanto, não foi confirmada oficialmente.

Gilmar Batista, presidente da Associação dos Moradores de Águas Claras, disse que o pintor era membro da entidade, de onde estaria afastado há algum tempo.

Conforme Gilmar, Juracy era pai de nove filhos, dos quais três - dois meninos, de 6 e 8 anos, além de um recém nascido - são fruto do relacionamento com Luciene.

