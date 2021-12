Idoso é atropelado por ônibus no bairro do Canela

Um homem ainda não identificado foi atropelado por um ônibus na manhã deste sábado, 9, no bairro do Canela, em Salvador. De acordo com Transalvador, trata-se de um idoso.

Ainda de acordo com o órgão de trânsito, o acidente aconteceu por volta de 11h, na rua Padre Feijó, nas proximidades da Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Ainda não há detalhes sobre o caso nem o estado de saúde da vítima.

