Idoso é assassinado com golpes de machado no Quilombo Rio dos Macacos

Um trabalhador rural foi assassinado a machadadas no Quilombo Rio dos Macacos, localizado na região limítrofe entre Salvador e a Ilha de São João, em Simões Filho, na Região Metropolitana. O crime foi registrado pela polícia por volta das 21h47 desta segunda-feira, 25.

De acordo com o boletim de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública, a vítima foi identificada como José Isídio Dias, de 80 anos.

O quilombola conhecido como "Seu Vermelho" foi encontrado por outros moradores dentro de casa. As circunstâncias que provocaram o assassinato ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela polícia.

Após o ocorrido, diversos representantes de movimentos sociais se deslocaram para o local. A morte do quilombola foi informada ainda na noite de segunda pela ex-ouvidora-geral da Defensoria Pública, Vilma Reis, por meio de áudios compartilhados via WhatsApp. Procurada pelo Portal A TARDE, nesta manhã, a ativista confirmou a ocorrência.

Equipes das polícias Militar e Civil também foram acionadas. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), por volta das 2h desta terça-feira, 26.

A comunidade do Quilombo Rio dos Macacos é conhecida por travar há décadas uma disputa com a Marinha do Brasil pelo direito de posse do território, onde está localizado a Vila Naval da Barragem.

