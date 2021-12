Idoso é achado morto com cinto no pescoço e mãos e pés amarrados

Um idoso foi encontrado morto dentro de um imóvel no bairro de São Marcos, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira, 3, por volta das 3h20. Carlos Armando de Carvalho Henrique, 61 anos, foi achado com o cinto preso no pescoço e os pés e mãos amarrados.

O crime aconteceu na parte de cima de um depósito de bebidas na avenida Maria Lúcia, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom). Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do homicídio.

