Idoso de 68 anos é esfaqueado dentro de casa no Uruguai

Um idoso de 68 anos foi esfaqueado nesta quarta-feira, 30, na travessa 23 de junho, no bairro do Uruguai, em Salvador. De acordo com o boletim da Secretaria de Segurança Pública, o crime aconteceu por volta das 15h10 da tarde.

Conforme informações da Polícia Militar, a vítima, José Antônio Santos, foi encontrada por uma guarnição caída dentro de sua casa. Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que conduziu o idoso para o Hospital Geral do Estado (HGE).

A motivação e autoria do crime serão investigadas pela 3ª DT/Bonfim da Polícia Civil. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

