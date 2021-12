Idoso de 63 anos morre após afogamento na praia de Arembepe

Silvio Lima Barros, 63 anos, morreu após sofrer um afogamento no final da manhã desta terça-feira, 11, na praia de Arembepe em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Vila de Abrantes), o idoso acompanhado de um outro homem, Lourival Barbosa Pires, 74 anos, entraram no mar por volta de 11h30. Neste momento, os dois foram pegos por uma correnteza e começaram a se afogar.

Pessoas que estavam no local socorreram os dois, levaram para a areia e tentaram fazer a reanimação de Silvio, que já estava bastante desfalecido, segundo o segurança André Luis, que estava no local e ajudou no regaste. "Tentamos todos os procedimentos mas não conseguimos salvá-lo. Antes de entrarem na água eles foram avisados que o local era perigoso, mas disseram que sabiam nadar", disse. André disse que já trabalhou como mergulhador.

O comandante da 59ª CIPM, Major Adriano Chastinet, falou sobre o ocorrido. "Neste momento o mar estava bastante revolto e os dois idosos foram arrastados por uma correnteza. Eles foram avisados por populares sobre o perigo mas mesmo assim entraram no mar", disse. Segundo o comandante, os dois eram moradores da região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado mas já encontrou Silvio sem vida. O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML), em Salvador. Lourival foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arembepe e encaminhado depois para o Hospital Geral de Camaçari para realizar exames de imagem, já que o idoso se queixou de dores na região das costelas e não corre risco de morte, informou a 59ª CIPM.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com o coordenador da Defesa Civil de Camaçari, Mauricio Bomfim, que falou sobre o ocorrido. "O local é perigoso nesse período e tem correntezas perigosas", disse. Questionado sobre a presença de salva-vidas na praia o coordenador disse que no local não havia nenhum salva-vidas. "No momento do afogamento não havia salva-vidas porque em período de baixa temporada, entre março e novembro, os profissionais só trabalham aos fins de semana, em feriados e pontos facultativos, do trecho entre as praias de Jauá e Itacimirim", disse.

Ainda segundo o coordenador, o motivo de não haver salva-vidas é um contrato vigente desde 2004 com a empresa Grupo MAP. "No contrato que temos com o Grupo MAP os salva-vidas só trabalham todos os dias em período de alta temporada, entre dezembro e fevereiro", falou. A empresa fornece mão de obra para a função de salva-vidas no município através deste contrato, informou Bomfim. Sobre as sinalizações na areia com relação a alertas de perigo no mar para os banhistas, Mauricio informou que elas só existem quando os salva-vidas ficam no local. "Quando os postos de salva-vidas são montados, as praias são sinalizadas na areia, mas como hoje não havia salva-vidas não tinha nenhuma sinalização no local", disse.

O coordenador informou que a praia de Arembepe conta apenas com sinalização fixa na calçada alertando os banhistas sobre o perigo no mar.

