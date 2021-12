Idosa sofre AVC e é socorrida pelo Graer em Ilha de Maré

Uma mulher de 90 anos, moradora de Ilha de Maré, precisou ser socorrida com um helicóptero após ser vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ela atravessou a Baía de Todos-os-Santos e recebeu tratamento no Hospital Municipal de Salvador.

A cena chamou a atenção da comunidade quilombola de Ilha de Maré. A idosa foi socorrida por uma equipe da Unidade de Saúde da Família (USF) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na localidade. Para salvá-la, a equipe médica acionou o Grupamento Aéreo (Graer).

Durante o atendimento, a paciente apresentou estabilidade do quadro clínico no voo e foi recebida no Hospital Municipal de Salvador, por uma equipe de urgência.

“Assim que a aeronave chegou garantimos que a paciente tivesse seu bem-estar preservado para uma regulação tranquila. Houve a preocupação que a ação integrada tivesse um fluxo rápido para salvar a vida da vítima”, explicou Ivan Paiva, coordenador médico do Samu.

Confira o vídeo:

adblock ativo