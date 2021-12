Idosa se machuca após motorista dirigir ônibus em alta velocidade

Uma idosa, que não teve a identidade revelada, caiu dentro de um ônibus que fazia a linha Barroquinha x Santa Mônica, JSA 2558, e machucou os joelhos, por volta das 11h20 desta terça-feira, 26, enquanto o motorista do coletivo em que ela estava dirigia em alta velocidade. A denúncia foi feita por uma outra passageira que estava no momento do incidente.

A aposentada Conceição Lima, 64 anos, conta que logo quando pegou o ônibus na Baixa dos Sapateiros, no Centro Histórico de Salvador, percebeu a imprudência do motorista. "Ele fez uma curva pra subir na Ladeira de Santana, em Nazaré, de uma forma muito violenta. Eu me desequilibrei e quase caí em cima de uma senhora que estava ao meu lado. Tomei um susto!", conta, espantada. Ela disse, ainda, que o motorista, identificado por ela pelo prenome Juracy, já é velho conhecido dos passageiros por dirigir em alta velocidade.

"Quando isso aconteceu, os outros passageiros começaram a dizer que ele era assim mesmo, já tinha o costume de dirigir dessa forma. Inclusive, teve uma passageira que disse que fez reclamações dele para a empresa de transportes [Integra], mas nada foi feito", concluiu.

Ainda segundo Conceição, quando o ônibus estava chegando próximo ao bairro de Sete Portas, ele fez outra curva brusca e, nesse momento, uma outra senhora que estava no coletivo se desequilibrou e caiu na área reservada para cadeirantes. Ela machucou os joelhos e começou a chorar de dor. "Todo mundo começou a gritar contra o motorista, e ele continuou viagem normalmente". O ônibus teria parado para prestar atendimento à senhora quando chegou em Pau Miúdo, onde fica localizada uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Ele foi até lá pedir ajuda, mas voltou sozinho. Só que aí, passou um rapaz que trabalhava na Samu, e uma passageira gritou pra ele e ele veio". Segundo a aposentada, todos desceram do ônibus e buscaram outros coletivos para seguir caminho.

Por meio de nota, a Integra, associação responsável pelos ônibus de Salvador, informou que o caso foi encaminhado para o Serviço de Atendimento ao Usuário (Sau), além de afirmar que orienta os motoristas da empresa que dirijam de forma prudente, e que passam por treinamento de direção defensiva.

