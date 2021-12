Idosa passa mal durante travessia do ferryboat e morre

Uma idosa de 85 anos morreu neste domingo, 10, após passar mal durante a travessia a bordo do ferry Pinheiro. A passageira recebeu os primeiros socorros feitos pela tripulação ainda dentro da embarcação. Através do som da embarcação, os profissionais buscaram saber se havia entre os que estavam no ferry, algum profissional de saúde que pudesse auxiliar no atendimento. Neste momento, uma enfermeira se voluntariou a ajudar.

Ao chegar no Terminal de São Joaquim, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que aguardava a chegada e realizou o atendimento. Porém, mesmo com esforços, foi constatado o óbito.

Através de nota, a Internacional Travessias Salvador (ITS) lamentou a morte da passageira e destacou que está reunindo informações para os procedimentos legais. A ITS também informou que em relação ao uso de desfribrilador, (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem), assim como em qualquer serviço de transporte público (ônibus, trens, aviões), não existe previsão legal, nem normativa por parte da Marinha do Brasil, sobre a necessidade deste equipamento ou disponibilidade de profissionais de saúde a bordo nas embarcações.

