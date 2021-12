Idosa morre após ser atropelada na avenida Bonocô

Uma idosa morreu após ser atropelada por um carro de passeio no final da manhã deste domingo, 3, na avenida Mário leal Ferreira (Bonocô). De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Maria Helena Santana Chaves, 62 anos, tinha saído de casa para comprar pão com a neta, quando uma Saveiro subiu no passeio e atingiu a idosa. A neta não foi atingida.

Ainda segundo a Transalvador, o motorista do veículo informou aos agentes que havia sido fechado por outro carro e que, para evitar o choque, subiu no passeio.

O acidente aconteceu por volta das 11h30, em frente à concessionária Revisa, sentido Iguatemi, segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). O motorista foi conduzido à Central de Flagrantes.

adblock ativo