Idosa morre após ser agredida pelo neto em Cajazeiras

Uma idosa morreu após ser agredida pelo próprio neto na madrugada desta quinta-feira, 30, no bairro de Cajazeiras 8, em Salvador. O suspeito, identificado como Ueslei Sousa de Jesus, foi preso em flagrante e conduzido para a 13ª Delegacia, de onde foi transferido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo informações iniciais, o suspeito teria invadido a casa da idosa, no final de linha do bairro, e desferido vários socos na vítima. Ela foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu e morreu na unidade.

A motivação do crime ainda é investigada pela polícia.

adblock ativo