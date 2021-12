Idosa é retirada de apartamento em chamas na Pituba

Um incêndio atingiu um apartamento na madrugada desta quinta-feira, 24, no Parque Júlio César, na Pituba. O fogo, controlado pelo Corpo de Bombeiros, ocorreu no edifício Antônio, que fica na rua Beneventos. Apesar das chamas, ninguém ficou ferido.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), uma idosa que mora no apartamento atingido pelo incêndio foi retirada do local por um outro morador. A identidade de ambos não foi relevada.

Ainda conforme a Stelecom, por conta da fumaça e do estado de pânico de alguns moradores, unidades do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e do Salvar fizeram atendimentos no local, mas ninguém precisou ser levado para nenhum hospital.

O incêndio foi debelado pelos bombeiros ainda durante a madrugada.

