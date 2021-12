Idosa é atropelada por ônibus na avenida Tancredo Neves

Uma idosa foi atropelada por um ônibus na avenida Tancredo Neves, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 21. De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 7h, nas proximidades do Shopping Sumaré.

Segundo o órgão, a vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel (Samu). Além do Samu, viaturas da Guarda Municipal e da Transalvador também estiveram no local. O trânsito flui normalmente.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

