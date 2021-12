Idosa é atropelada no bairro de Pau da Lima

Uma idosa foi atropelada por uma motocicleta por volta das 14h10, desta terça-feira, 4, na rua direta do São Marcos, no bairro de Pau da Lima.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a idosa encontra-se no local do acidente com fratura exposta. Equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos à idosa.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

