Idosa é atropelada em estacionamento de hipermercado

Vera Lúcia dos Santos, de 66 anos, foi atropelada por um taxista na manhã deste sábado, 2, no estacionamento do hipermercado Extra da Paralela, segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para realizar atendimento à vítima, que fraturou o fêmur, informou a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). A mulher foi encaminhada para o Hospital do Suburbio.

A reportagem do Portal A TARDE tentou falar com assessoria do hipermercado, mas não conseguiu.

