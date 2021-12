Idosa de 74 anos é presa com pedras de crack

Uma idosa de 74 anos foi presa, na última segunda-feira, 29, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, com 55 pedras de crack . De acordo com investigadores da 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), Berenice Alves Fernandes estava com a droga a escondida nas partes íntimas.

As pedras de crack foram encontradas durante revista feita por uma policial feminina na idosa, que estava acompanhada da neta, a suspeita de tráfico Glaucia Fernandes Bispo, 33, conhecida como "Curtinha".

Em depoimento à polícia, Berenice negou que a droga fosse sua e que estava nas partes íntimas, acondicionadas em um saco plástico, por culpa da neta, que, buscando impedir o flagrante, enfiou o pacote por dentro de sua calcinha, enquanto dormia.

Gláucia já vinha sendo investigada por ser uma das responsáveis pelo trafico de drogas no Cajuzinho, outra localidade da Boca do Rio. Custodiadas na carceragem da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Derrca), Berenice e Glaucia foram autuadas por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

