Idosa de 63 anos é encontrada morta dentro de casa

Uma idosa de 63 anos foi achada morta dentro de casa nesta terça-feira, 27, na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. O crime aconteceu em uma travessa da rua Melo Moraes Filho, conhecida como São Brás, antes do final de linha do bairro.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Albertina de Souza Bonfim foi encontrada com lesões na cabeça provenientes de arma branca.

Não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

