Identificados autores de atentado que matou 3 em lan house

A polícia já identificou os autores do atentado que vitimou quatro pessoas dentro de uma lan house na Rua Visconde de Itaparica, conhecida como Rua da Lama, na Barroquinha, em Salvador, na noite de segunda-feira, 21.

O dono do estabelecimento, Etevaldo Conceição da Silva, 35 anos, foi o único sobrevivente. Ele foi baleado no ombro e nas costas e permanece internado no Hospital Geral do Estado.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, Leandro Sampaio de Oliveira, 19, era o alvo. Sheila Galiza dos Santos, 25, e Fredson Fonseca de Jesus Santos, 15, também morreram.

Leandro era o único que tinha envolvimento com o crime. A mãe dele contou que o filho saiu do presídio no sábado passado, depois de ter sido preso por roubo. "O sentimento está lá embaixo", disse a mãe do ex-presidiário, sem se identificar. Ela não soube dizer o que pode ter motivado o crime.

De acordo com um policial militar, o autor dos tiros foi reconhecido por foto e se trata de um adolescente conhecido como Ítalo Gordo, o qual atua no tráfico de drogas na Rua 3 de maio, no Pelourinho.

O adolescente já foi apreendido duas vezes, a primeira com uma arma e na segunda com R$ 1.400 em dinheiro trocado, com aparência de ter sido fruto da venda de drogas.

Conforme a assessoria da Polícia Civil, a motivação do crime ainda é investigada pelo Departamento de Homicídios (DHPP) e os nomes dos autores não serão revelados, para não atrapalhar as investigações.

Projeto Axé

A mãe de Fredson disse, em anonimato, que está sofrendo muito. Seu filho estava no 1º ano do ensino médio e há quatro anos integrava o Projeto Axé. "Meu filho não era envolvido com nada, não usava drogas. Só tinha 15 anos. Nascido e criado ali. Não mexia com ninguém", lamenta.

Ela disse que Fredson de manhã frequentava as aulas de percussão no Projeto Axé, à tarde ia para escola e quando chegava tinha o costume de ir na lan house . Fredson levou um tiro na nuca e morreu no HGE.

O corpo do jovem será enterrado nesta quarta, 23, no Cemitério Quinta dos Lázaros. O horário não foi confirmado.

No lugar errado

Parentes da vendedora ambulante Sheila Galiza também lamentaram o fato de ela estar no lugar errado e na hora errada. "Uma pessoa de família que morreu 'de graça'. Ela poderia estar viva para criar os filhos e passar o Natal com eles", declara uma prima da vítima.

Sheila vendia roupa íntima na Avenida 7 de Setembro e deixou uma menina de 9 anos e um menino de 2. Uma das parentes informou que ela estava namorando Leandro, o alvo do atentado. Sheila foi sepultada na tarde desta terça no Cemitério Quinta dos Lázaros.

Um morador da Rua da Lama disse que a violência provocada pelo tráfico de drogas está demais no Centro Histórico. "Toda semana tem morte. Dessa vez, os caras chegaram e não pouparam ninguém", conta em anonimato.

