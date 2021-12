Identificado um dos assaltantes morto em Sussuarana

Um dos assaltantes mortos em troca de tiros com a polícia em Sussuarana na manhã desta quarta-feira, 22, foi identificado como Genivaldo Alves da Cruz. Ele estava em posse da carteira de identidade. Os outros três membros do grupo ainda não foram identificados.

Segundo informações da polícia, o quarteto desceu de um carro roubado modelo Prisma, placa JRY-3840, para roubar um HB20 de placa OZJ-1795 na avenida Ulysses Guimarães. O bando seguia no sentido Mata Escura/CAB quando foi surpreendido por uma viatura policial e fez o retorno. Houve perseguição e troca de tiros entre policiais e bandidos. O HB20 foi perfurado por pelo menos 14 balas.

Um dos assaltantes morreu no local e os outros três foram socorridos e levados para o Hospital Geral do Estado, mas já chegaram sem vida à unidade de saúde. A corregedoria de polícia também esteve no local, para investigar a ação policial.

