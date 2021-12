Identificado suspeito de roubar e assaltar PM em Periperi

A polícia identificou com o prenome de Ismael um dos homens que roubou e atirou no soldado da Polícia Militar Fábio Ferreira de Araújo, durante um assalto, na madrugada de ontem, na Praça da Revolução, em Periperi.

Conforme informações reveladas por um policial militar que preferiu não se identificar, o colega teria sido abordado por Ismael, que estaria acompanhado de mais três comparsas.

No momento da abordagem, a vítima passava próximo à Igreja Nossa Senhora da Conceição, por volta da 1h20.

Fábio foi atingido com um tiro no abdômen e foi levado ao Hospital do Subúrbio, onde permanece internado em estado estável, segundo informações do major Raimundo Sérgio Mercês.

O oficial é comandante da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM-Pernambués), companhia na qual o soldado é lotado.

Segundo o major, no momento da ação, Fábio estava andando pela rua com alguns amigos e não reagiu ao assalto. "Ele não estava armado. Depois que entregou tudo, levou o tiro", diz o comandante.

Conhecido

Sem se identificar, um policial militar revelou que Ismael é um velho conhecido da polícia e mora na Rua das Pedrinhas, em Periperi.

Segundo disse o PM, o suspeito já é investigado por outros crimes, inclusive por homicídio. O major Raimundo Sérgio Mercês revelou que os outros criminosos também já foram identificados.

Contudo, o policial preferiu não revelar os nomes dos suspeitos, para não atrapalhar o andamento das investigações.

"Vamos prendê-los", garante. O caso foi registrado na Delegacia de Periperi e será investigado pelo delegado Nilton Borba.

Um policial que trabalha no Hospital do Subúrbio, em Periperi, disse que Fábio sofreu lesões no pâncreas e na medula espinhal e está em coma induzido.

