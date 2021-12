Identificado segundo guarda municipal envolvido em morte em Patamares

O segundo envolvido no assassinato de Marcelo Tosta, 37 anos, na casa de shows Coliseu do Forró, em Patamares, foi identificado pela polícia como um guarda municipal e está foragido.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Ricardo Luiz Silva da Fonseca, 36 anos, tem mandado de prisão em aberto.

Ainda segundo a SSP, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram na manhã desta sexta-feira, 9, até um endereço, no bairro de Pernambués, tentar capturar o foragido, mas ele não foi encontrado e familiares não souberam informar onde o guarda estaria.

Estamos com equipes nas ruas checando locais que ele (Ricardo Luiz Silva da Fonseca) costumava frequentar Estamos com equipes nas ruas checando locais que ele (Ricardo Luiz Silva da Fonseca) costumava frequentar

O irmão do guarda foi ouvido e disse que Ricardo possui uma pistola 380, da marca Glock, além de um veículo modelo Veloster (Hyunday).

"As investigações apontam que a vítima foi morta por uma arma de fogo com as mesmas caraterísticas da usada pelo guarda, bem como a fuga de um dos autores se deu com um carro Veloster preto. Ou seja, todas as informações conferem", explicou o diretor do DHPP, José Bezerra.

380 380

Segundo o delegado, testemunhas também apontaram Ricardo como autor dos disparos que resultaram na morte de Marcelo. "Estamos com equipes nas ruas checando locais que ele costumava frequentar", disse Bezerra, acrescentando que o guarda é considerado foragido da Justiça.

O outro guarda municipal envolvido no crime, Nailton Adorno do Espírito Santo, permanece internado no Hospital Geral do Estado.

Marcelo Tosta foi morto no último dia 3, em Patamares (Foto: Reprodução | Facebook)

adblock ativo