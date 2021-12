Identificado homem executado em ambulância do Samu

O homem assassinado dentro da ambulância do Samu na madrugada desta quarta-feira, 16, foi identificado como Sandro Sacramento dos Santos, 32 anos.

Ele foi socorrido após ser encontrado baleado na Rótula do Abacaxi, mas, ao ser levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), a ambulância foi fechada por um carro de cor prata na avenida Bonocô, na altura de uma estação do metrô que está em construção.

Um outro homem desceu e invadiu o veículo do Samu para terminar com qualquer chance de sobrevivência do paciente ao efetuar mais quatro tiros.

A vítima já havia sido baleada na cabeça, tórax e braço. Segundo o coordenador do Samu, Ivan Paiva, o atirador entrou pelo banco do carona e colocou a técnica em enfermagem no fundo da ambulância e realizou os disparos contra Sandro, enquanto o motorista estava ao volante.

"O bandido falava o tempo todo para a equipe não olhar para o rosto dele. Ninguém foi agredido fisicamente. Vamos buscar com a Secretaria da Saúde apoio psicológico para os profissionais, que estão bastante abalados", relata.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, a vítima foi baleada nas proximidades do Shopping Bela Vista, na Alameda Euvaldo Luz, e correu para a Rótula do Abacaxi.

De acordo com Ivan, Sandro estava lúcido ao ser atendido e relatou que foi assaltado. Ele não portava documentos e só foi identificado, na tarde desta quarta, no Instituto Médico-Legal (IML).

Investigação

O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios, mas motivação e autoria ainda são ignoradas. Paiva diz que foi a primeira vez que bandidos invadiram uma ambulância para matar alguém em Salvador, mas que a situação já ocorreu em Camaçari e Teixeira de Freitas.

O médico diz que é solicitado apoio da PM para atendimentos de ocorrências envolvendo pessoas baleadas, vítimas de arma branca ou espancamento.

Na ocorrência desta quarta, uma viatura da PM acompanhou o atendimento no local, mas a execução na ambulância ocorreu no caminho para o HGE. As equipes também sofrem em atendimentos em comunidades com presença do tráfico, quando bandidos armados controlam o acesso.

adblock ativo