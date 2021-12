Identificada dupla suspeita de matar segurança

Dois homens identificados como Demerson o Tal e Wesley são apontados pela polícia como os autores da morte do agente de proteção à criança e ao adolescente Sidnei Góes de Jesus da Silva, 39 anos, na noite da segunda-feira, 25, no bairro de Tancredo Neves.

Dadal, como também era conhecido, foi baleado quatro vezes no tórax, ombro e costas, por volta das 18h50, na Rua São Paulo, no Loteamento Bela Vista - próximo ao Conjunto Arvoredo -, e morreu antes de chegar ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).

Conforme uma moradora da comunidade, Dadal, que também trabalhava como segurança no bairro, foi morto por vigança após ameaçar Wesley. "Wesley estava muito danado, roubando demais na área. Aí Dadal disse que iria pegar ele. Mas ele veio primeiro", contou a mulher sob anonimato, por temer represália.

Segundo informações da Central de Polícias (Centel), na ação, os criminosos atiraram em Paulo César da Paixão, mas, ele não foi ferido. De acordo com o registro, o tiro atingiu o celular que ele carregava na cintura e amorteceu o impacto do projétil.

Conforme uma moradora do Loteamento Bela Vista, Dermerson o Tal e Wesley agem como traficantes de drogas no Loteamento Bela Vista. Segundo ela, Demerson saiu da cadeia há menos de um mês. A mulher não soube informar por qual crime ele estava preso.

O major Raimundo Guerra, comandante da 23ª CIPM (Tancredo Neves), disse que a dupla vem aprontando na região há algum tempo. "Houve a informação que o rapaz foi morto por desavença com traficantes do local e que Wesley está comandando o tráfico [de drogas] no Macaco [Alto do Macaco,localidade de Tancredo Neves]", afirmou Guerra.

adblock ativo