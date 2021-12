Identificação de peças poderá ser feita por meio de chip

Com o credenciamento dos desmanches e comerciantes de sucata, todas as peças de veículos passarão a ser identificadas por chip, o que deverá facilitar a fiscalização por parte do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). Consequentemente, isso reduzirá o número de furtos e roubos de veículos, conforme a expectativa do diretor-geral do órgão, Maurício Bacelar.

Segundo o gestor, atualmente é difícil fiscalizar esse tipo de comércio porque a inspeção ainda é manual. "Quando chegamos em um estabelecimento desses, só temos como pedir alvará da prefeitura e nota-fiscal. Geralmente, eles têm o alvará e a nota-fiscal é facilmente burlada. Quem atua em um desmanche ilegal pode, por exemplo, vender uma peça e não dar baixa na nota-fiscal", explica.

Atualmente, cerca de 100 comerciantes de sucata estão cadastrados pelo órgão para comprar veículos nos leilões. Maurício Bacelar acrescenta que após a portaria, o órgão terá competência para licenciar, fiscalizar e credenciar os compradores. Além disso, as peças serão acompanhadas por um sistema digital. "Só vai funcionar quem for credenciado por nós. Se não tiver o credenciamento, o estabelecimento será fechado e as peças apreendidas.

"Nós fiscalizamos o comércio hoje, mas em ações esporádicas como a que foi realizada recentemente na Suburbana. Às vezes, fechamos um desmonte mas, ao darmos as costas, eles reabrem", disse Bacelar.

