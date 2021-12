Ida à Arena Fonte Nova tem esquema especial

Seja de ônibus, carro ou a pé, quem vai à Arena Fonte Nova, nesta terça-feira, 1º, acompanhar a partida decisiva entre Estados Unidos e Bélgica conta com um esquema especial para chegar ao estádio.

O ideal para o torcedor que vai de carro é estacionar em um dos pontos disponibilizados pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) e seguir para o Dique.



O transporte é feito por dez linhas especiais, que começam a circular a partir das 13h e encerram o itinerário às 19h. Para tanto, é preciso comprar o SalvadorCard, por R$ 5, e, em seguida, carregá-lo com R$ 15, tarifa que corresponde a ida e volta.

O tempo médio de espera entre um ônibus e outro é de 5 a 10 minutos. Apenas a linha Aeroporto-Praça da Sé é mais cara (R$ 28), entretanto o ponto de desembarque fica mais próximo da Fonte Nova.

A utilização de táxi é outra opção. No intervalo e ao final da partida, eles vão circular no entorno do estádio. Até as 21h, o quilômetro rodado valerá R$ 2,04. Após esse horário, R$ 2,85.

Caminhada

Um pouco de caminhada, se for feito o uso de roupa leve e protetor solar, pode até ser benéfico à saúde. O torcedor pode conferir no mapa da cidade os melhores roteiros para caminhar até o estádio.

O percurso partindo da Estação da Lapa, por exemplo, compreende distância de, aproximadamente, dois quilômetros, se feito pelo Vale do Tororó, Av. Vasco da Gama e Av. Presidente Costa e Silva.

Turistas também podem conferir a Fan Walk, rota lúdica preparada pelas secretarias estaduais para Assuntos da Copa (Secopa) e de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

O percurso começa no terminal de passageiros do Comércio, segue pelo Terreiro de Jesus, Cruzeiro do São Francisco, desce pela ladeira do Pax, sobe, em seguida, a ladeira do Prata, passa pela rua Santa Clara do Desterro e vai até a ladeira da Arena Fonte Nova.

Também para os visitantes estrangeiros e brasileiros, o Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), localizado no Terreiro de Jesus, oferece um guia bilíngue com os roteiros para pontos turísticos e para o estádio. O atendimento é uma iniciativa da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur).

Na rota Aeroporto-Arena-Hotéis, placas bilíngues (português e inglês) também orientam os turistas.

Já os ciclistas têm à disposição o bike parking do Campo da Pólvora, com 600 vagas. As estações de compartilhamento de bicicletas funcionarão no horário do jogo. O usuário pode recorrer a estações próximas, como as do Campo Grande, Piedade, praça Castro Alves, largo da Vitória e da avenida Presidente Castelo Branco.

Ônibus

Devido às alterações de tráfego nos dias dos jogos, as linhas de ônibus convencionais, tanto urbanas quanto metropolitanas, que trafegam pela região terão mudanças no itinerário. Por exemplo, coletivos que trafegam pela Av. Bonocô para a Lapa têm como roteiro as avenidas General Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Av. Vasco da Gama e rótula dos Barris.

A estação da Lapa e o terminal da Barroquinha funcionam normalmente e não haverá alteração no número de coletivos, de acordo com

a Transalvador.

