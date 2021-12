Ibametro vistoria taxímetros de Salvador

O Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) começa, a partir desta segunda-feira, 4, a verificação de cerca de sete mil taxímetros da frota de táxi de Salvador.

De acordo com o órgão, a inspeção segue até o dia 10 de dezembro. A verificação metrológica é obrigatória, conforme a Portaria do Inmetro nº 201. O aparelho permite o controle metrológico preciso da relação entre a distância percorrida e o custo da corrida feita pelo cliente do táxi.

O condutor que não puder estar presente precisará justificar a ausência junto ao Ibametro. "A verificação dos taxímetros traz benefícios para todos os envolvidos neste tipo de relação comercial porque verifica se o equipamento está funcionando corretamente, sendo uma garantia da cobrança justa pelo serviço tanto para o consumidor quanto para o taxista", informa o diretor-geral do Ibametro, Luiz Freire.

Agendamento

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) realiza a avaliação anual compulsória em todos os táxis. Conforme o número do alvará do veículo, os taxistas são convocados para comparecimento na unidade do Ibametro, que funciona ao lado da Getax, no seguinte endereço: Av. Vale dos Barris S/N° (Sede da Transalvador). Para mais informações devem entrar em contato pelo telefone (71) 3329-2682.

As averiguações deverão seguir a tabela de agendamento, publicada no Diário Oficial de 29 de junho de 2016, para programar o serviço de acordo com o tempo determinado. O acesso ao agendamento está disponibilizado no portal do Ibametro, no ícone PSIE - Portal de serviços do Inmetro nos Estados.

O valor da taxa de verificação é de R$ 51,96. O taxista terá que apresentar o certificado de verificação do ano passado, licenciamento do veículo atualizado, vistoria aprovada da prefeitura e selo do gás natural veicular, no caso da utilização desse tipo de combustível.

Alguns dos pontos examinados na averiguação dos taxímetros são: a integridade do selo lacre amarelo, que impede o acesso a regulagem do aparelho, e a existência do selo marca de verificação subsequente do Inmetro, que indica a validade da última aferição.

Caso o usuário do serviço suspeite de irregularidades em taxímetros, a denúncia deve ser feita para a ouvidoria do Ibametro através do telefone 0800-0711888, informando o número do alvará do veículo.





adblock ativo