Ibametro orienta pais sobre os cuidados com as redes de proteção em janelas

Depois de uma nova morte envolvendo rede de proteção instaladas em janelas, em Salvador - a queda de um menino de 11 anos do 20º andar de um prédio no Horto Florestal, no último dia 25 - o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), órgão delegado do Inmetro na Bahia e autarquia vinculada à Secretaria Desenvolvimento Econômico (SDE), volta a alertar os pais sobre os riscos relativos a esse produto. O Ibametro atua no caso em parceria com a Rede de Consumo Seguro e Saúde – Bahia (RCSS-BA).

O diretor-geral do Ibametro e presidente da Câmara Setorial de Avaliação da Conformidade da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, Inmetro (RBMLQ-I), Randerson Leal, acompanha os estudos técnicos sobre o tema e adverte os consumidores que esse tipo de equipamento exige cuidados na aquisição, instalação e manutenção.

Leal explica que as redes de proteção devem ter validade ou garantia máxima de três anos de acordo com a Norma NBR 16046, de abril de 2012. “Após esse prazo, o consumidor deve substituir o produto que pode se desgastar com ação do sol e da chuva, além de outros fatores”, alerta.

É preciso estar atento também a algumas características: as redes de proteção deverão ter no “máximo” cinco centímetros entre nós (malha tamanho 5 x 5 cm); deve-se observar se nas embalagens consta o número da norma ABNT/NBR 16046 que atesta que o produto passou por testes de resistência à propagação de fogo, tratamentos anti raios UV e contra apodrecimento, dentre outros critérios de segurança.

“Na hora de contratar o serviço de instalação é recomendável verificar se a empresa tem comprovação de capacidade técnica para realizá-lo”, recomenda Randerson Leal.

Para o coordenador da RCSS-BA, Gustavo Figueiredo, a nova ocorrência com óbito reforça a necessidade da certificação compulsória. "Nós estamos acompanhando o caso. Os relatos e as condições da referida rede apontam que houve falha na instalação. Sem nenhum tipo de norma regulatória, casos como esse podem se repetir", alerta Figueiredo.

