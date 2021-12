Ibametro interdita radar que multou Monza a 368 km/h

O radar que apresentou problemas e multou um veículo Monza que estaria a 368 km/h na Paralela foi interditado na madrugada desta terça-feira, 27. O equipamento será liberado após conserto e nova verificação.

Foi constatado durante fiscalização do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), que a primeira faixa da esquerda para a direita, sentido aeroporto, se encontrava em desacordo com as normas de Metrologia Legal. A verificação foi realizada cinco vezes e em três delas não foi obtida a imagem do veículo.

O diretor geral do Ibametro, Randerson Leal, alerta o cidadão que, ao receber uma multa, verifique se o radar se encontra dentro do padrão de conformidade no site do Ibametro (selecione o intrumento: medidor de velocidade). Caso não estiver no padrão, é necessário questionar a multa administrativamente.

Verificação periódica

A verificação de radares é obrigatória, anual e toda vez que ocorrem reparos nos equipamentos. Ao ser instalado, o instrumento passa por uma verificação inicial que consiste em passar pelo radar utilizando um padrão de velocidade por 25 vezes, admitindo um erro de 0,1 km/h.

Após as verificações iniciais, o instrumento passa por verificações periódicas, que consistem em passar com o padrão cinco vezes. Caso o instrumento passe por reparos, o responsável deve desativá-lo até que o Ibametro ateste que o instrumento está medindo a velocidade dentro da faixa tolerável.

