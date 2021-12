Ibametro faz fiscalização de material escolar

Até o dia 20 deste mês, o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) está intensificando as operações de fiscalização de material escolar. A ação acontece na capital e interior do estado, com o apoio das oito agências regionais do órgão.

Entre os produtos fiscalizados estão cadernos, lápis de cor, tinta guache, cola, corretivo, massa de modelar, papel ofício, borracha, giz de cera, entre outros. Os fiscais estão percorrendo supermercados, mercadinhos de bairro, lojas e papelarias para recolher amostras dos produtos visando a realização de exames laboratoriais.

O diretor-geral do Ibametro, Randerson Leal, destacou que o objetivo da fiscalização é evitar que o consumidor seja lesado, levando para casa produtos com quantidade inferior a informada no rótulo.

"Orientamos aos pais que busquem comprar os artigos escolares no mercado formal e exijam a nota fiscal, que pode ser utilizada para reclamações em caso de irregularidades no produto", explicou.

Avaliação

A falta de instruções na embalagem de um tipo de cola colorida, comercializada na Papelaria 2M, na Avenida Joana Angélica, rendeu advertência do Ibametro. É que as principais informações de uso ficam na caixa do material e, por não precisar utilizar toda a caixa de cola, os pais costumam comprar apenas uma unidade.

A vendedora Elaine Alves, 41 anos, que trabalha há 11 no estabelecimento, contou que a loja sempre busca comercializar os materias de acordo com as normas do Ibametro. "Nossa avaliação é sempre positiva. Tivemos apenas a indicação de não vender o produto fora da caixa. Os pais acham exagero comprar a caixa inteira, mas temos que estar de acordo com o que é estabelecido", pontuou.

