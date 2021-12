Ibametro deflagra ação para tirar dúvidas sobre material escolar

O início do ano é o período em que os pais saem para comprar os materiais escolares dos filhos. Nesse momento, geralmente, surgem dúvidas em relação a como escolher o itens da lista fornecida pelas escolas. Para esclarecer a população, esse ano o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) vai percorrer os shoppings de Salvador orientando os pais sobre o que observar na hora da compra.

A ação, denominada "Voltas as Aulas", começa nesta segunda-feira, 9, no Salvador Shopping, na Avenida Tancredo Neves. A unidade móvel permanece no local até o próximo dia 13, das 9h às 16h30. A partir do dia 16 de janeiro, a unidade móvel estará na entrada principal do Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão, também das 9h às 16h30.

Durante a ação, técnicos do Ibametro vão falar sobre possíveis problemas em produtos escolares, como: cadernos, tintas, colas, lápis de cor, entre outros objetos denominados de pré-medidos, (aqueles que recebem especificações quantitativas longe do alcance do consumidor), além das atividades desenvolvidas pelo órgão referentes à fiscalização de instrumentos de medição e demais serviços prestados à população.

“O objetivo é promover a educação para o consumo por meio da informação sobre a metrologia legal que abrange as medições e a qualidade dos produtos e serviços colocados no mercado, bem como fornecer orientações sobre riscos de acidente de consumo”, explica o diretor-geral do Ibametro, Randerson Leal, por meio de nota.

