"Ibama não teve capacidade de absorver a demanda do óleo", diz presidente da Limpurb

O destino do óleo recolhido nas praias de Salvador ainda está sendo estudado pela prefeitura. O assunto foi discutido durante entrevista do presidente da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb), Marcos Vinicius Passos, ao programa "Isso é Bahia", da rádio A TARDE FM.

Em conversa com os apresentadores Jefferson Beltrão e Fernando Duarte, o gestor explicou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) seria o responsável, inicialmente, para encaminhar o material a um lugar adequado, mas isto não foi possível.

"Estamos falando de uma ocorrência devastadora, de 2.500 km de praia, mais de 400 municípios, em nove estados atingidos. O Ibama não teve capacidade de absorver toda esta demanda e buscou mais os municípios que não tinham condições financeiras para fazer este recolhimento", declarou Marcos Vinicius.

O material ainda está guardado no contêiner, em um local reservado na Limpurb. Segundo Marcos Vinicius, a prefeitura vai abrir licitação para resolver o destino do óleo.

"Tem aterro que faz o processamento desse material, estamos em contato. Ele transforma isto e libera para uma cimenteira. São duas empresas: a CTR, em São Sebastião do Passé, e a Cetrel, em Camaçari. Por enquanto, este material recolhido continua na Limpurb, de acordo com o protocolo do Ibama. Vamos abrir a licitação, está no trâmite legal de uma licitação", finalizou.

adblock ativo