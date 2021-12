IAPI: Polícia já tem suspeitos da morte de garoto de 2 anos

Pouco mais de 24 horas depois do crime, nesta sexta-feira, 27, a Polícia Civil já tem nomes de alguns suspeitos da morte do garoto Yuri Conceição Machado, de 2 anos de idade, atingido na cabeça por uma bala perdida na tarde desta quinta-feira, 26, na invasão do Brongo, no bairro do IAPI. "Nós já temos uma lista de suspeitos. Eles estão sendo investigados e serão punidos", afirmou o delegado William Acham, titular da 2ª Delegacia Territorial (DT/Liberdade), responsável pelo caso.

De acordo com o delegado, a polícia não divulgou nomes dos suspeitos para não atrapalhar as investigações. Ele garantiu, no entanto, que os agentes estão trabalhando para elucidar o fato e prender os criminosos.

"É complicado citar no momento porque existe um clamor público, além de revolta da população e da família. Se esses nomes forem a público agora o trabalho pode ser dificultado", comentou o delegado.

O crime ocorreu durante troca de tiros entre quatro homens na localidade do Brongo, no IAPI.

O garoto foi atingido na cabeça e encaminhado ao Hospital Ernesto Simões, no bairro do Pau Miúdo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Moradores protestaram na quinta-feira, queimando madeira, pneus e lixo, fechando a principal rua do bairro, pedindo melhorias na segurança e exigindo agilidade nas investigações.

adblock ativo