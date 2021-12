Ialorixá Mãe Stella continua internada em UTI Cardíaca

Um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Mãe Stella, foi divulgado nesta quinta-feira, 29, pela assessoria de comunicação da unidade médica. Ela se encontra hospitalizada desde a manhã desta quarta-feira, 28.

O boletim informa que a ialorixá continua internada na UTI cardíaca do Hospital da Bahia, apresentando quadro de Encefalopatia Hipertensiva (hipertensão arterial associada a cefaleia intensa).

Ainda conforme as informações médicas, Mãe Stella realizou exames complementares e exames de imagem, onde encontra-se "com quadro neurológico estável, lúcida, vígil com respiração espontânea em uso de medicação específica, sob vigilância médica e monitorização contínua de dados vitais", diz o boletim.

I

adblock ativo