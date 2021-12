Ialorixá é lembrada em ato contra intolerância

Em outubro de 1999, um jornal de linha evangélica estampou na capa o título "Macumbeiros charlatões lesam o bolso e a vida dos clientes". Na foto, a ialorixá Gildásia dos Santos, a Mãe Gilda, que teve a casa invadida, o marido agredido e o terreiro destruído.

Após este típico caso de intolerância religiosa, aconteceu a morte de Mãe Gilda, vítima de infarto. O fato marcou a intensificação de uma luta pela conquista do respeito, sobretudo, das religiões de matriz africana.

Na quarta-feira, 21, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, a filha biológica de Gildásia, Jaciara, se emocionou ao presentear com flores um monumento à ialorixá nstalado em novembro do ano passado no Parque do Abaeté, em Itapuã.

Símbolo

"São 15 anos de morte da minha mãe, que se tornou um ícone de resposta à intolerância religiosa. Esse é um momento de dor e emoção", diz Mãe Jaciara, do terreiro Axé Abassá de Ogum.

Casos semelhantes este não são isolados e são defendidos pela Lei Federal de número 11.635, de dezembro de 2007, que definiu o 21 de janeiro como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. O regulamento foi motivado pela atual secretária de Políticas para as Mulheres, Olívia Santana, que como vereadora, em 2004 criou a lei municipal em defesa da causa.

Olívia, também presente à homenagem a Mãe Gilda, defende que a mobilização popular é de suma importância para o resgate de culturas e religiões, "sempre respeitando o fato de o Estado ser laico".

