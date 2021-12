Hotel Pestana será reaberto com ampliação de investimentos

O Hotel Pestana, no Rio Vermelho, vai reabrir as portas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 18, durante um encontro do prefeito ACM Neto com o presidente e com o diretor do grupo privado, Gustavo Jarussi e José Macedo, respectivamente, no Palácio Thomé de Souza.

"Até fevereiro, os detalhes do projeto serão apresentados. E a Prefeitura vai atuar, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), para acelerar todo o processo de liberação de licenças e alvarás, já que trata-se de um investimento importantíssimo para movimentar a economia e o turismo na cidade", declarou ACM Neto.

ACM Neto foi apresentado ao projeto de reabertura e ampliação do hotel, que vai envolver a manutenção do centro de convenções do Pestana e a implantação de empreendimento residencial e comercial. "O novo Centro de Convenções de Salvador vai ajudar a impulsionar o turismo e isso também foi um fator primordial para nós", declarou Gustavo Jarussi.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, a abertura do Pestana vai alavancar o turismo na cidade, gerando emprego e renda. "Este anúncio vem coroar o trabalho de requalificação e promoção que a Prefeitura tem executado nos últimos anos, além de projetar um futuro ainda mais promissor para o turismo de Salvador", ressaltou.

