Hotel pega fogo na Barra

Um incêndio em um hotel na Barra assustou os hóspedes na noite desta segunda-feira, 24. O fogo atingiu o subsolo do hotel Sol Barra, que fica na avenida Princesa Isabel. O local foi evacuado e as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), o subsolo ficou parcialmente danificado por conta do incêndio, que foi provocado por um curto-circuito no gerador.

Segundo um dos hóspedes, o engenheiro Rodrigo Carrau, a estrutura de segurança do hotel é precária. "Não havia nenhuma iluminação de emergência, ficou tudo escuro e só conseguimos descer as escadas com a iluminação do celular", disse.

Rodrigo ainda relatou que os funcionários não sabiam o que fazer "estavam todos na recepção desorientados, iluminavam apenas a saída da escada com algumas lanternas". Só quando os bombeiros chegaram que alguém subiu, informou o engenheiro, que estava no hotel com a mulher e duas filhas.

Ainda com informações de Rodrigo, a maioria dos hóspedes foram transferidos para um hotel no Corredor da Vitória.

A reportagem tentou contato com o hotel, mas não teve sucesso.

adblock ativo