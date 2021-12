Hotel no Rio Vermelho é invadido por criminosos

Um hotel na rua da Paciência, no Rio Vermelho, foi alvo de assaltantes na manhã desta sexta-feira, 20. Segundo informações da delegacia do bairro, a polícia iniciou as investigações para identificar os criminosos.

A Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom) informou que quatro homens fortemente armados chegaram em um carro e invadiram o estabelecimento.

O assalto ocorreu no Mar Hotel, que tem turistas que vieram para a Copa como hóspedes. De acordo com a gerente de venda do hotel, Meire Souza, três turistas estrangeiros foram roubados na ação.

Ela também reclamou da falta de segurança no Rio Vermelho. "Quando os hóspedes precisam pegar um táxi, recomendamos que eles não fiquem fora do hotel, porque o bairro está perigoso", afirma.

O crime aconteceu por volta das 9h e pertences dos hóspedes, como celulares e R$ 200 em dinheiro, foram levados pelos criminosos.

As vítimas do assalto ainda não foram à 7ª Delegacia (Rio Vermelho) para prestar queixa. Ninguém ficou ferido durante a ação criminosa, de acordo com a Stelecom.

Conforme a polícia, mais dois hotéis na Pituba, ainda pela manhã, foram roubados. Os policiais investigam se o mesmo bando é responsável pela série de assaltos a este tipo de estabelecimento.

adblock ativo