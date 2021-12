Hotel irregular é interditado em São Cristóvão

O Hotel Aeroporto, situado na Avenida Octávio Mangabeira, no bairro de São Cristóvão, em Salvador, foi interditado nesta terça-feira, 19, por agentes da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom).

O estabelecimento, com capacidade aproximada de 25 leitos, funcionava irregularmente. O responsável pelo hotel recebeu duas multas por não ter os alvarás de funcionamento e de publicidade.

O proprietário ainda foi notificado para que providencie a documentação legal para exercício da atividade. Ele também precisará fazer a adequação na rede de esgoto do hotel.

O trabalho teve o apoio da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

