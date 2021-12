Hotel em São Cristóvão é multado por desrespeitar interdição

O Hotel Aeroporto, localizado na Avenida Octávio Mangabeira, no bairro de São Cristóvão, em Salvador, foi multado nesta quinta-feira, 21, por desrespeitar a interdição da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom). O estabelecimento havia sido interditado na última terça-feira, 19, por funcionar sem alvará.

Na nova ação fiscal, foram apreendidos quatro televisores e o local novamente foi lacrado com cadeado pelo Setor de Apreensão e Demolição (SAD). O trabalho teve o apoio da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Fiscais da autarquia ainda embargaram uma obra de ampliação do estabelecimento, que estava sendo realizada sem alvará. O proprietário recebeu um auto de infração e teve quatro peças de andaime, três pacotes de rejunte, um pacote de argamassa e cinco caixas de piso apreendidos.

Outra apreensão - Durante as vistorias, houve ainda a apreensão de 980 blocos em uma obra na Rua Mocambo, no Trobogy. O material ocupava irregularmente o passeio, atrapalhando o deslocamento de pedestres no local.

