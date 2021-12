Hotel de cachorro é alternativa para quem vai viajar

As férias de final de ano são o momento oportuno para uma viagem prolongada. No entanto, quem tem um animal de estimação em casa se depara com um dilema: onde deixar o mascote?

Os hotéis para cachorro podem ser uma saída. Em Salvador existem, pelo menos, 30 instalações dessas que oferecem os cuidados e atenção necessários ao seu bicho.

Os benefícios vão desde um simples passeio em jardins a cuidados especiais em salão. As diárias avulsas variam entre R$ 35 e R$ 60.

No Salão Tosa e Banho, por exemplo, além de hospedagem, os cães podem contar com serviços de escovação dental, corte de unhas e limpeza do ouvido, além de banho e tosa. Cliente assídua do spa canino no Horto Florestal, a cadela Estrela relaxa com o atendimento. "Ela até fecha os olhos enquanto eu limpo o ouvido", conta a tosadora Érica Santos.

O Hotel Saint Tropez não dispõe de tosa e banho, mas oferece delivery. Para tanto, é cobrada uma taxa pelo serviço, que varia conforme a distância da residência do animal. Outro atrativo do Saint Tropez é a área verde, que corresponde à 5 mil m2 de terreno.

O hotel dispõe de 40 boxes, onde podem ser abrigados até dois cachorros de um mesmo dono. As instalações têm área coberta e solarium. "Manter o ambiente sempre limpo é uma das nossas preocupações", diz Eduardo Berenguer, dono do canil.

A localização (afastado do perímetro urbano), a vegetação e as aves tornam o ambiente tranquilo e agradável, semelhante a um sítio.

A engenheira sanitarista Thaís Phreire hospeda o cachorro Polvilho, da raça collie, há 2 anos no Saint Tropez. "Nunca tive problemas, os profissionais são extremamente cuidadosos. Além disso, lá o meu 'netinho', que vive em apartamento, tem a oportunidade de ter contato com a natureza", diz.

Cuidados

Ainda que os hotéis ofereçam tantos benefícios, adaptar o cão em um ambiente diferente não é tarefa fácil.

Segundo a veterinária Carla Berlim, o animal sempre reage de forma negativa à primeira hospedagem. Mas a tendência é que, com o tempo, se acostume. Ela recomenda que sejam utilizadas algumas técnicas para minimizar a sensação de abandono. A principal é levar o cão algumas vezes ao alojamento antes de hospedá-lo.

"O ideal é deixá-lo alojado por um dia para que se acostume com o espaço e perceba que o dono retornou para pegá-lo " explica Carla. Outra dica é levar os objetos de uso do animal - comedouro, cama, brinquedos, ração, bebedouro e objetos pessoais do dono, como lençol e toalha.

