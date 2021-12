Hotel baiano está entre os melhores da América Latina

O Fera Palace Hotel, localizado na rua Chile, no Centro Histórico de Salvador, está entre os dois hotéis da América Latina. Ele foi selecionado ao prêmio de Melhor Hotel Urbano, em anúncio nesta segunda-feira,15, pela revista britânica Wallpaper, exatamente no mês em que o estabelecimento celebra um ano de funcionamento.

A publicação indicou 39 hotéis em todo o mundo. O Fera Palace é o único empreendimento brasileiro presente nas indicações. A escolha foi feita por seis juízes reconhecidos mundialmente na área de hotelaria, e os vencedores serão anunciados na edição de janeiro da revista, que estará disponível no dia 13 de dezembro.

''Ficamos muito contentes com o reconhecimento do nosso trabalho porque fomos indicados por uma das revistas mais importantes de lifestyle do mundo. Estou muito orgulhoso por terem nos colocado em uma lista onde constam o icônico Hotel Crillon em Paris, o Bulgari de Dubai e o Six Senses de Singapura.'', declarou o CEO da Fera Hotéis, Antonio Mazzafera, por meio de nota divulgada pela assessoria.

