Hospital Veterinário da Ufba realiza ação gratuita neste sábado

Será realizada na manhã deste sábado, 19, a 6ª edição do 'Outubro Rosa Pet'. A ação gratuita do Hospital de Medicina Veterinária da Ufba, no bairro de Ondina, em Salvador, é voltada a identificar nódulos mamários em cadelas e gatas.

O atendimento ocorre das 8h às 12h, por ordem de chegada. Primeiro, é feita uma triagem para verificar possíveis tumores de mama. Confirmado o quadro, o atendimento veterinário é realizado no próprio local, podendo abarcar ainda as especialidades de nutrição, ortopedia, dermatologia, reprodução, eletrocardiograma, raixo-x e ultrassom.

Além da consulta gratuita, também é feito um trabalho de conscientização para o tutor do pet sobre o chamado 'toque amigo'. Assim como o toque humano, o exame é essencial para constatar a presença de anormalidades nas mamas.

Segundo a organização do evento, em 2018, dentre os 240 animais atendidos, 115 tinham neoplasias mamárias. Mais informações podem ser conferidas por meio do perfil oficial do projeto no Instagram @outubrorosapetbahia.

