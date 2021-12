Hospital terá posto de doação de sangue

A direção do Hospital Manoel Victorino, localizado no bairro de Nazaré, está implantando na unidade de saúde pública um posto de coleta para doadores de sangue e inscrição de voluntários para compor o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.

A iniciativa faz parte de uma campanha para aumentar os estoques de sangue para procedimentos médicos e o cadastro de doadores de medula no estado.

A previsão do diretor-geral do hospital, Lucas Chaves, é que a partir do próximo mês a ação seja iniciada. Ele informa, no entanto, que ainda não há data precisa para o início da campanha.

"A gente está fazendo um trabalho com a Hemoba (Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia) para criar uma estrutura física dentro do hospital", disse o diretor, acrescentando que haverá equipamentos e pessoal para efetuar a coleta de sangue dos doadores.

De acordo com a assessoria de comunicação da Hemoba, uma reunião deve acontecer ainda este mês com o diretor da fundação, José Raimundo Mota, e o do hospital, com o objetivo de ajustar detalhes da iniciativa e a viabilidade.

Estratégico

"A circulação dentro do hospital é muito grande. Geograficamente, é um local estratégico. Há o Santa Izabel e escolas ao redor. Só aqui no nosso hospital há 500 funcionários e muitos acompanhantes de pacientes que podem ser doadores", acredita Lucas Chaves.

O diretor do Hospital Manoel Victorino, unidade de saúde da rede pública que atende, exclusivamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e é gerido pelo Instituto Brasileiro da Administração Hospitalar, ressalta, ainda, que a campanha é importante por conta do "impacto negativo da falta de sangue".

Segundo o gestor da unidade, "há muitas cirurgias que chegam até a ser canceladas ou adiadas por não termos sangue suficiente". De acordo com Chaves, "o sangue coletado aqui vai para a Fundação Hemoba, que é responsável pela distribuição. Eu vivi muitos anos no interior e, como diretor de hospital em Ibotirama, sofri muito com a falta de sangue".

No Manoel Victorino, unidade que é referência em ortopedia e traumatologia, são realizadas, em média, 400 cirurgias a cada mês; entre elas a de ombro, quadril, mão, pé, joelho, e todo tipo de trauma ortopédico.

Quem doa

Para ser doador é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 69 anos, pesar, no mínimo, 50 kg, estar descansado (ter dormido pelo menos seis nas últimas 24 horas) e bem alimentado.

